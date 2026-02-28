Tram deragliato il tramviere rompe il silenzio | cosa salta fuori

Il tram in servizio ieri pomeriggio in viale Vittorio Veneto, nel centro di Milano, è deragliato, causando un incidente che ha coinvolto diverse persone. Il tramviere, che si trovava alla guida, ha rotto il silenzio e ha fornito alcune spiegazioni sulla dinamica dell’accaduto. La polizia e i soccorritori sono intervenuti sul posto per gestire le operazioni di messa in sicurezza e soccorso.

Il drammatico deragliamento di un tram avvenuto ieri pomeriggio in viale Vittorio Veneto, nel cuore di Milano, ha scosso la città. Il mezzo, della linea 9, è uscito dai binari e ha impattato contro un palazzo, causando due vittime e decine di feriti. Per la prima volta, il conducente ha fornito la sua versione dei fatti agli inquirenti, parlando di un improvviso malore alla guida come causa dell’incidente. Secondo quanto dichiarato dal tramviere, il malore gli avrebbe impedito di azionare correttamente lo scambio ferroviario e di rispettare una fermata prevista. Invece di procedere dritto, il tram ha imboccato una curva a sinistra, perdendo aderenza e terminando la corsa contro l’edificio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

