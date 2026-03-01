Milano Fashion Week l' Armani glow e gli altri beauty look

Durante la Milano Fashion Week AutunnoInverno 2026-27 sono stati presentati diversi look di trucco e acconciature. Tra le tendenze più osservate ci sono state le proposte di Armani, insieme ad altri stylist e brand, che hanno mostrato le proprie interpretazioni di beauty look per la prossima stagione. Le passerelle hanno messo in evidenza vari stili, dai toni naturali alle sfumature più audaci, offrendo spunti pratici e visivi per i professionisti del settore.

Dalle passerelle Autunnoinverno 2026-27 tutte le tendenze make-up e capelli da scoprire, replicare e votare +++dropcap La Milano Fashion Week quest'anno si contende i riflettori con Sanremo. La prima giornata è cominciata con il romanticismo etereo di Luisa Beccaria seguita con la creatività fiabesca di Antonio Marras. Il debutto più atteso è stato senza dubbio quello di Maria Grazia Chiuri alla direzione creativa di Fendi per una sfilata che si è configurata come una dichiarazione d'intenti. Nel trucco spicca il dettaglio della matita bianca dentro la rima cigliare, insieme ai capelli dai ciuffi svolazzanti fermati in una coda bassa, manifesto di leggerezza e di bellezza senza troppo impegno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Milano Fashion Week, Kendall Jenner bon ton da Emporio Armani e gli altri beauty look delle star in front rowInfluencer, modelle e qualche star internazionale nel front row di Cavalli con beauty look che non sono passati inosservati.

Milano Fashion Week, labbra rosso vernice e microliner da Dolce & Gabbana e gli altri beauty lookDalle passerelle Autunno/inverno 2026-27 tutte le tendenze make-up e capelli da scoprire, replicare e votare

