Durante la Milano Fashion Week, le star sono tornate in città e si sono fatte notare nelle prime file delle sfilate, mostrando i loro ultimi look. Madonna ha attirato l’attenzione con una chioma superblond firmata Dolce & Gabbana, mentre altre celebrità hanno sfoggiato diversi beauty look. Le immagini delle star in pubblico offrono un’anteprima delle tendenze di trucco e acconciature più in voga in questa stagione.

Radici a vista, onde biondo dorato e rossetto rosa. Ciuffo graffiato che cade come un riccio. Riga di lato, low make-up e stile in incognito. Labbra rosso profondo e onde a nastro. Demi Moore è arrivata alla sfilata di Gucci con un nuovo taglio di capelli. Dopo aver portato per una vita i capelli lunghissimi sdoganandoli anche dopo una certa età, l'attrice ha sfoggiato un bob effetto wet creato dall'hairstylist Dimitris Giannetos che lo ha ribattezzato “Demi-tris’ Bob”, un gioco di parole tra il suo nome e quello dell’attrice. Un bob leggermente sfilato sulle punte che la Moore porta con la riga laterale e un quid iper moderno. Donatella Versace con un semi raccolto anni '60. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Milano Fashion Week, Madonna superblond da Dolce & Gabbana e gli altri beauty look delle star in front row

