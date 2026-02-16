Iacp e Università sinergia per i concorsi del personale tecnico-amministrativo

L’Iacp e l'Università di Messina hanno deciso di collaborare per i prossimi concorsi del personale tecnico-amministrativo, dopo che un incontro tra le due istituzioni ha messo in luce la necessità di migliorare i servizi pubblici. Durante la riunione, i rappresentanti hanno discusso di come coinvolgere gli studenti e il personale universitario nelle procedure di selezione, con l’obiettivo di rendere più trasparenti e rapide le assunzioni. Un esempio concreto riguarda la creazione di workshop formativi rivolti ai candidati, per prepararli meglio alle prove di selezione.

Il presidente Beppe Picciolo e la rettrice Giovanna Spatari hanno discusso supporto logistico e competenze dell'Ateneo per le commissioni esaminatrici, aprendo a collaborazioni più ampie a beneficio della città Rafforzare l'efficienza dei servizi pubblici e favorire una collaborazione stabile tra istituzioni: questo il cuore dell'incontro svoltosi al Rettorato dell'Università di Messina tra l'Iacp e l'Ateneo. Durante l'incontro è stata anche condivisa la volontà di sviluppare una collaborazione più ampia tra le due istituzioni, con possibili sinergie su obiettivi comuni e iniziative a beneficio del territorio.