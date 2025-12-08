Landucci nel pre partita di Torino Milan | Quando manca Allegri manca il nostro capo Pulisic? Se è in panchina vuole dire questo! Derby? No è una partita del Milan

Nel pre partita di Torino Milan, Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha commentato le assenze di Allegri e le scelte di formazione, sottolineando l'importanza del derby e il ruolo di Pulisic, mentre ha analizzato il clima che accompagna la sfida.

Landucci nel pre partita di Torino Milan: le dichiarazioni del vice allenatore rossonero, sostituto di Allegri, a Sky, prima dell’inizio del match Nel prepartita di Torino Milan, Marco Landucci ha analizzato i temi principali della serata ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sulle scelte di formazione e sul clima che accompagna la sfida. L’ASSENZA DI . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

