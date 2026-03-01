Milan scambio in vista? Bartesaghi preoccupano le sue condizioni Andrè vicino!

Il Milan si prepara a un possibile scambio di mercato mentre le condizioni di Bartesaghi destano preoccupazione. Andrè si avvicina alla squadra e potrebbe essere un obiettivo nelle prossime settimane. Oggi, domenica 1 marzo 2026, le principali notizie riguardano le mosse della squadra in Serie A e le trattative in corso. La situazione resta in evoluzione e si attendono aggiornamenti ufficiali.

Nella giornata di oggi, domenica 01 febbraio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non potrebbe essere altrimenti vista la vittoria di oggi all'ultimo respiro contro la Cremonese grazie ai gol di Pavlovic e Leao. Spazio, però, anche al calciomercato!. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA Secondo quanto riferito da ESPN, il Milan è vicino all'acquisto di Andrè, centrocampista brasiliano classe 2006 del Corinthians. L'offerta (vincolante) rossonera si aggira attorno ai 17 milioni di euro bonus inclusi per il 70% del cartellino. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milan. Temi più discussi: Da predestinato a pedina di scambio, Camarda per Kean: l'azzardo mercato del Milan; Milan, Allegri vuole su Kean: pronti 30/35 milioni di euro più Camarda per la Fiorentina; Calciomercato Milan, scambio in vista? Si tenta il super colpo sulle fasce; Kean al Milan: i dettagli dello scambio con la Fiorentina. Kean al Milan: i dettagli dello scambio con la FiorentinaClamoroso affare tra Milan e Fiorentina in vista della prossima stagione: ecco tutti i dettagli dell'operazione Milan, un bomber per Allegri: Guirassy o scambio in Serie AMilan ecco il super bomber per Allegri: Guirassy del Borussia Dortmund. Oppure scambio in Serie A. Ecco i dettagli Milan, De Winter: "Oggi l'importante era vincere. Mi sento bene, cerco di…"