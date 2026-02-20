Infortunio Osimhen si ferma l’attaccante del Galatasaray | le sue condizioni preoccupano? Le ultimissime

Victor Osimhen si è infortunato durante l’allenamento del Galatasaray, causandone l’assenza nelle ultime partite. L’attaccante è stato trasportato immediatamente dal team medico e le sue condizioni sono ancora da valutare. I tifosi temono per il suo recupero prima della prossima sfida di campionato. Il club ha confermato che Osimhen non sarà disponibile per la partita di sabato contro il Konyaspor. La squadra attende aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni.

