Udinese-Napoli un altro big a rischio? Le sue condizioni preoccupano

L'Udinese-Napoli si prospetta come una sfida cruciale, con il Napoli alle prese con problemi di forma e infortuni. Dopo la sconfitta in Champions League contro il Benfica, i partenopei cercano ripresa, mentre la tenuta della rosa si rivela una delle principali preoccupazioni in vista del match.

Il Napoli si ‘lecca le ferite’ dopo il ko contro il Benfica in Champions League. Le cose in casa partenopea non vanno bene per quanto riguarda partite europee e, soprattutto, problemi della rosa. Tantissimi gli infortuni per gli Azzurri, che non accennano a placarsi, anzi. Nelle ultime ore spuntano anche alcuni problemi fisici per Scott McTominay e Juan Jesus. McTominay non al meglio Juan Jesus dolorante ma non preoccupa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Juan Jesus è ancora dolorante dopo una botta subite nell’ultimo match giocato. La sua situazione non preoccupa ma, per necessità di far riposare altri giocatori, non potrà comunque stare lontano dal campo. Spazionapoli.it

Udinese - Napoli: probabili formazioni, statistiche e dove vederla

Udinese-Napoli pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto - Napoli con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match. calciomercato.com

Antonio Conte prepara qualche novità in vista di Udinese-Napoli: match in programma domenica alle ore 15:00 Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico potrebbe apportare quattro cambi alla formazione vista mercoledì Juan Jesus, Spinazzola, Vergara - facebook.com facebook

IL MATTINO - Udinese-Napoli, possibile un'altra occasione per Lucca contro la sua ex squadra ift.tt/peoNqZY x.com