Milan infortunio Bartesaghi | condizioni e tempi di recupero derby a rischio

Durante la partita contro la Cremonese, Davide Bartesaghi ha dovuto lasciare il campo a causa di un problema alla coscia. Le sue condizioni sono attualmente sotto osservazione e si attendono aggiornamenti sui tempi di recupero. Il suo infortunio potrebbe influire sulla partecipazione al prossimo derby. La squadra non ha ancora annunciato eventuali sostituzioni o piani di gestione.

La vittoria del Milan contro la Cremonese è macchiata da una nota dolente: l'infortunio di Bartesaghi. Il laterale italiano è uscito dal campo dolorante dopo aver conquistato il calcio d'angolo che ha portato al gol di Pavlovic. Un problema che ha destato non poche preoccupazioni nello staff tecnico di Massimiliano Allegri che ha scelto Estupinan per sostituire l'esterno classe 2005. Secondo le prime indiscrezioni, Davide Bartesaghi avrebbe accusato un risentimento al flessore della coscia destra. Dalle prime immagini e dalla tempestività della sostituzione, si è capito subito che non si trattava di semplici crampi ma di un guaio più serio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, le condizioni di Bartesaghi: come sta e quali sono i tempi di recuperoLa serata quasi perfetta del Dall'Ara era rischiava di essere rovinata dall'infortunio di Bartesaghi.

