Milan le condizioni di Bartesaghi | come sta e quali sono i tempi di recupero

Davide Bartesaghi lascia il campo nel finale di Bologna-Milan dopo aver accusato un problema alla coscia sinistra. Il terzino del Milan, classe 2005, si è fermato in modo evidente e ora si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni e sui tempi di recupero. La sua assenza potrebbe pesare nelle prossime partite di campionato.

La serata quasi perfetta del Dall'Ara era rischiava di essere rovinata dall'infortunio di Bartesaghi. L'esterno rossonero è uscito dal campo dolorante toccandosi la coscia sinistra nel finale di partita. Allarme rientrato: come confermato da Allegri nel post partita si è trattato soltanto di crampi, sono escluse lesioni muscolari. Bartesaghi sarà regolarmente a disposizione per la trasferta di Pisa, in programma venerdì 13 febbraio. LEGGI ANCHE: Cissè: “Milan, uno dei club più grandi al mondo. Quando è arrivato, non ho avuto dubbi” >>> Bartesaghi è una delle sorprese più piacevoli di questa prima parte di campionato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Milan tiene sotto controllo le condizioni di Matteo Gabbia, recentemente infortunatosi al ginocchio sinistro.

