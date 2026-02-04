Milan le condizioni di Bartesaghi | come sta e quali sono i tempi di recupero

Da pianetamilan.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Davide Bartesaghi lascia il campo nel finale di Bologna-Milan dopo aver accusato un problema alla coscia sinistra. Il terzino del Milan, classe 2005, si è fermato in modo evidente e ora si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni e sui tempi di recupero. La sua assenza potrebbe pesare nelle prossime partite di campionato.

La serata quasi perfetta del Dall'Ara era rischiava di essere rovinata dall'infortunio di Bartesaghi. L'esterno rossonero è uscito dal campo dolorante toccandosi la coscia sinistra nel finale di partita. Allarme rientrato: come confermato da Allegri nel post partita si è trattato soltanto di crampi, sono escluse lesioni muscolari. Bartesaghi sarà regolarmente a disposizione per la trasferta di Pisa, in programma venerdì 13 febbraio. LEGGI ANCHE: Cissè: “Milan, uno dei club più grandi al mondo. Quando è arrivato, non ho avuto dubbi” >>> Bartesaghi è una delle sorprese più piacevoli di questa prima parte di campionato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan le condizioni di bartesaghi come sta e quali sono i tempi di recupero

© Pianetamilan.it - Milan, le condizioni di Bartesaghi: come sta e quali sono i tempi di recupero

Approfondimenti su Bologna Milan

Infortunio Gabbia, il Milan monitora le condizioni del difensore. I tempi di recupero

Il Milan tiene sotto controllo le condizioni di Matteo Gabbia, recentemente infortunatosi al ginocchio sinistro.

Come sta Gilmour dopo l’operazione per guarire dalla pubalgia: condizioni e tempi di recupero

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Bologna Milan

Argomenti discussi: Milan, le ultime su Leao, Saelemaekers e Pulisic in vista del Bologna; Milan: le condizioni di Saelemaekers, Pulisic e Leao verso Bologna; Milan, nessun infortunio per Bartesaghi alla coscia sinistra: solo crampi. Le news; Milan, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata | DAZN News IT.

milan le condizioni diInfortunio Saelemaekers, nuova assenza per il Milan/ Le condizioni e i tempi di recupero (3 febbraio 2026)L'infortunio Saelemaekers lo terrà lontano dal campo per almeno due settimane obbligando Allegri a cercare nuove soluzioni ... ilsussidiario.net

Infortunio Saelemaekers, tegola Milan: tempi di recupero più lunghiC'è preoccupazione in casa Milan per quello che riguarda l'infortunio di Saelemaekers che potrebbe restare fuori per più tempo ... calciomercato.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.