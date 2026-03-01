Milan | infortunio a Bartesaghi

Il Milan ha vinto 2-0 contro la Cremonese negli ottavi di finale di Coppa Italia, ma l’attenzione si sposta sull’infortunio di Bartesaghi. L’esterno rossonero ha lasciato il campo durante la partita, suscitando preoccupazioni per il suo stato di salute. La squadra si prepara ora a valutare le condizioni del giocatore, con il derby contro l’Inter in programma nei prossimi giorni.

Il Milan ha conquistato una preziosa vittoria per 2-0 contro la Cremonese in una partita combattuta, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, ma il successo è stato offuscato da un infortunio che potrebbe complicare i piani di Massimiliano Allegri in vista del derby contro l’Inter. Al minuto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Milan, infortunio Bartesaghi: condizioni e tempi di recupero, derby a rischioLa vittoria del Milan contro la Cremonese è macchiata da una nota dolente: l'infortunio di Bartesaghi.

Tegola per Allegri: durante Bologna-Milan si ferma Bartesaghi. Le prime notizie sull’infortunioIl Milan ha giocato una partita molto importante: contro il Bologna di Vincenzo Italiano è arrivata una vittoria mai in discussione.

Milan-Sassuolo 2-2: non basta Bartesaghi, Laurienté frena i rossoneri

Milan, infortunio Bartesaghi: risentimento al flessore della coscia destra. Le newsAl termine della partita con la Cremonese, dopo il 2-0 maturato dopo il 90', era anche lui sotto al settore dei tifosi del Milan, abbracciato a Pavlovic - autore del gol che ha sbloccato la gara allo ... sport.sky.it

Milan, infortunio Bartesaghi: cosa filtra in vista dell’InterIl Milan festeggia una vittoria sofferta arrivata solamente nel finale in casa della Cremonese, grazie alle reti di Pavlovic sugli sviluppi di calcio ... europacalcio.it

