Tegola per Allegri | durante Bologna-Milan si ferma Bartesaghi Le prime notizie sull’infortunio

Durante Bologna-Milan, nel corso del primo tempo, Bartesaghi si è fermato a causa di un infortunio. I medici sono subito intervenuti sul campo, ma ancora non si conoscono i dettagli dell’entità dell’infortunio. La partita è proseguita, ma la squadra di Allegri ha dovuto fare a meno del difensore. La speranza è che non sia nulla di grave.

Il Milan ha giocato una partita molto importante: contro il Bologna di Vincenzo Italiano è arrivata una vittoria mai in discussione. Gara importante per tenere la corsa dell'Inter e per mantenere il distacco con le altre squadre in corsa per un posto in Champions League. Il Diavolo domina la gara con 2 gol nel primo tempo e il terzo gol di Rabiot nella ripresa. A pochi minuti dal termine unica notizia negativa della serata: al 83' Bartesaghi costretto a uscire per un problema muscolare, che sembrerebbe al flessore. Dentro Estupinan. Da capire nei prossimi giorni la gravità dell'infortunio del terzino sinistro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Tegola per Allegri: durante Bologna-Milan si ferma Bartesaghi. Le prime notizie sull’infortunio Approfondimenti su Bologna Milan Infortunio Pulisic, brutte notizie per Allegri: il tecnico ha preso una decisione importante sull’americano. Le ultimissime Milan, si ferma Fofana: cosa filtra sull'infortunio, quante partite può saltare Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Bologna Milan Argomenti discussi: Bologna-Milan, Allegri perde un titolarissimo alla vigilia del match. Tegola Milan, il big si ferma e i tempi di recupero preoccupano Allegri: il punto della GazzettaArriva una brutta notizia in casa Milan, infortunio per il top: attenzione ai tempi di recupero che preoccupano Allegri ... spaziomilan.it Milan, che tegola per Allegri: il titolarissimo salta il BolognaIn casa Milan arriva una brutta notizia in chiave Bologna, il big salterà la trasferta per infortunio: attenzione alla tegola per Allegri ... spaziomilan.it Christopher Nkunku, oggi in gol, ha parlato a DAZN al termine di Bologna-Milan 0-3. Le sue dichiarazioni: Volevi proprio rimanere al Milan, ancora un gol: “Non è il mio momento, lavoriamo insieme per vincere. Non ho mai pensato di lasciare il Milan, sono feli - facebook.com facebook MP LIVE – Serie A, Bologna-Milan: segui con noi il match in diretta! x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.