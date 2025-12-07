Milan Futuro Oddo | Concediamo gol evitabili ma sono contento Ottima partita | PM
Milan Futuro vittorioso in rimonta sulla Varesina con i gol di Ibrahimovic e Magrassi. Ecco le parole di Massimo Oddo nel post partita. Milan Futuro vittorioso in rimonta sulla Varesina con i gol di Ibrahimovic e Magrassi. Ecco le parole di Massimo Oddo nel post partita. Video PM. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
