Milan Futuro Oddo | Concediamo gol evitabili ma sono contento Ottima partita | PM

Milan Futuro vittorioso in rimonta sulla Varesina con i gol di Ibrahimovic e Magrassi. Ecco le parole di Massimo Oddo nel post partita. Milan Futuro vittorioso in rimonta sulla Varesina con i gol di Ibrahimovic e Magrassi. Ecco le parole di Massimo Oddo nel post partita. Video PM. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

