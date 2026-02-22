Caldiero Terme-Milan Futuro le formazioni ufficiali | Oddo conferma i titolari con una sorpresa in attacco

Caldiero Terme e Milan Futuro scendono in campo alle 14:30 per la 25ª giornata di Serie D. La causa è la volontà di ottenere punti fondamentali per la classifica. Oddo conferma la formazione titolare, inserendo una sorpresa in attacco, che potrebbe cambiare gli equilibri della partita. I tifosi seguono con attenzione le scelte del tecnico e attendono con interesse il fischio d'inizio. La partita promette emozioni e sorprese sul campo.

Torna in campo il Milan Futuro di Massimo Oddo: l'Under 23 rossonera è attesa da una partita esterna fondamentale per le ambizioni dei giovani rossoneri. Alle 14:30, la sfida con il Caldiero Terme guidato da Christian Soave. I rossoneri vogliono dare continuità alla vittoria ritrovata con il Breno la scorsa settimana. In questo momento, il Milan Futuro occupa la quarta posizione in classifica, in piena zona playoff. Vincere oggi vorrebbe dire solidificare la propria posizione in classifica e tenere lontane le inseguitrici, tra cui il Caldiero, a soli tre punti di distanza dai rossoneri. La partita di oggi diventa quindi fondamentale da vincere, contro un avversario pronto a dare filo da torcere ai giovani rossoneri.