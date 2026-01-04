Leon-Milan Futuro le formazioni ufficiali | Oddo sceglie Ibrahimovic in attacco
Ecco le formazioni ufficiali di Leon-Milan Futuro, la sfida odierna tra le squadre di settore giovanile. Massimo Oddo ha deciso di schierare Ibrahimovic in attacco, confermando la fiducia nel suo percorso di crescita. La partita rappresenta un importante momento di confronto e sviluppo per i giovani talenti coinvolti, con il Milan che punta a ottenere un risultato positivo in questa sfida.
Torna in campo il Milan Futuro di Massimo Oddo: ecco le formazioni ufficiali per la sfida contro il Leon di oggi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leon–Milan Futuro: diretta live e risultato in tempo reale - Diretta Leon–Milan Futuro di Domenica 4 gennaio 2026: formazioni e tabellino. calciomagazine.net
Nella tana del Milan Futuro. Leon, la sfida più attesa - Il tecnico Vullo: "Affrontiamo una squadra giovane ma molto forte". ilgiorno.it
Vogherese-Milan Futuro, le formazioni ufficiali: Ibra titolare - 30, sarà di scena allo Stadio Comunale Giovanni Parisi di Voghera per ... milannews.it
La partita tra AC Leon e Milan Futuro prevista per oggi alle 14.30 all' Arena di Vimercate(MB) non sarà visibile sul canale YouTube della squadra di casa. Vi terremo comunque aggiornati sull'andamento del match. #MilanFuturo #Milan x.com
Serie D, Leon-Milan Futuro: la sfida non sarà visibile in diretta TV - facebook.com facebook
