Leon-Milan Futuro le formazioni ufficiali | Oddo sceglie Ibrahimovic in attacco

Ecco le formazioni ufficiali di Leon-Milan Futuro, la sfida odierna tra le squadre di settore giovanile. Massimo Oddo ha deciso di schierare Ibrahimovic in attacco, confermando la fiducia nel suo percorso di crescita. La partita rappresenta un importante momento di confronto e sviluppo per i giovani talenti coinvolti, con il Milan che punta a ottenere un risultato positivo in questa sfida.

