Milan De Winter prima del Como | Cerco di fare il mio posso aiutare la squadra

Koni De Winter, difensore del Milan, ha commentato prima di Como-Milan, match della 16ª giornata di Serie A 2025-2026 in programma alle 20:45 allo stadio Sinigaglia di Como. Il giocatore ha sottolineato l’importanza di contribuire alla squadra e di fare il proprio lavoro per supportare il gruppo in questa fase della stagione.

