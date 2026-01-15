Milan De Winter prima del Como | Cerco di fare il mio posso aiutare la squadra

Koni De Winter, difensore del Milan, ha commentato prima di Como-Milan, match della 16ª giornata di Serie A 2025-2026 in programma alle 20:45 allo stadio Sinigaglia di Como. Il giocatore ha sottolineato l’importanza di contribuire alla squadra e di fare il proprio lavoro per supportare il gruppo in questa fase della stagione.

Koni De Winter, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Sinigaglia' di Como.

De Winter prima di Como-Milan: “Partita difficile, dobbiamo difendere di squadra” - Le parole del difensore belga prima del fischio d'inizio della sfida tra Como e Milan, valida per il recupero del 16° turno di Serie A ... msn.com

Milan: De Winter alla prima dal 1' proprio contro Gilardino, colui che lo ha lanciato da protagonista in Serie A - "De Winter potrebbe avere una chance", ha svelato Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, alla vigilia della gara contro il Pisa che apre l'ottava giornata di campionato. calciomercato.com

Esclusiva #Milan così in campo a #Como Maignan De winter gabbia Tomori Saelemakers Fofana Modric Rabiot Bartesaghi Nkunku Leao x.com

