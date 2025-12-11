Modric | Mi sento bene da bambino sognavo il Milan Allegri? Un vincente Mi ha sorpreso

Luka Modric, protagonista alla 11ª edizione dei Gazzetta Sports Awards, ha condiviso alcune riflessioni sul suo stato di forma, sui sogni di bambino legati al Milan e su Allegri, definendolo un vincente. Le sue dichiarazioni hanno attirato l’attenzione dei presenti, offrendo uno sguardo interessante sulla sua carriera e sulle sue impressioni attuali.

Nel pomeriggio di oggi si è tenuta l'11esima edizione dei Gazzetta Sports Awards e, tra i premiati, risultava esserci anche Luka Modric: le parole del centrocampista croato del Milan alla fine della premiazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Modric: “Mi sento bene, da bambino sognavo il Milan. Allegri? Un vincente. Mi ha sorpreso”

Stefano Borghi tira in ballo Modric e non solo Al podcast "Tutti Convocati" di Radio 24, il giornalista ha affermato che se il centrocampista croato avesse indossato la maglia bianconera, a questo punto della stagione le classifiche di Milan e Juve potevano es - facebook.com Vai su Facebook

Modric: "Sto bene e mi diverto. Da bambino sognavo la maglia del Milan" - Il centrocampista del Milan Luka Modric è stato uno dei premiati al 'Gazzetta Sports Awards' in corso di svolgimento a Milano. Riporta tuttomercatoweb.com

MN - Modric: "Da bambino sognavo di giocare nel Milan. Allegri è un vincente. Qui sto benissimo" - Dal palco il centrocampista del Milan ha rilasciato queste parole: "Io mi sento bene, ... Scrive milannews.it