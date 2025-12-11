Modric | Mi sento bene da bambino sognavo il Milan Allegri? Un vincente Mi ha sorpreso

Pianetamilan.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luka Modric, protagonista alla 11ª edizione dei Gazzetta Sports Awards, ha condiviso alcune riflessioni sul suo stato di forma, sui sogni di bambino legati al Milan e su Allegri, definendolo un vincente. Le sue dichiarazioni hanno attirato l’attenzione dei presenti, offrendo uno sguardo interessante sulla sua carriera e sulle sue impressioni attuali.

Nel pomeriggio di oggi si è tenuta l'11esima edizione dei Gazzetta Sports Awards e, tra i premiati, risultava esserci anche Luka Modric: le parole del centrocampista croato del Milan alla fine della premiazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

modric mi sento bene da bambino sognavo il milan allegri un vincente mi ha sorpreso

© Pianetamilan.it - Modric: “Mi sento bene, da bambino sognavo il Milan. Allegri? Un vincente. Mi ha sorpreso”

modric sento bene bambinoModric: "Sto bene e mi diverto. Da bambino sognavo la maglia del Milan" - Il centrocampista del Milan Luka Modric è stato uno dei premiati al 'Gazzetta Sports Awards' in corso di svolgimento a Milano. Riporta tuttomercatoweb.com

modric sento bene bambinoMN - Modric: "Da bambino sognavo di giocare nel Milan. Allegri è un vincente. Qui sto benissimo" - Dal palco il centrocampista del Milan ha rilasciato queste parole: "Io mi sento bene, ... Scrive milannews.it