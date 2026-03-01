Milan colpo Champions | 2-0 alla Cremonese nel recupero ora il derby scudetto

Il Milan ha ottenuto una vittoria di 2-0 nel recupero contro la Cremonese, grazie a due gol segnati nel finale di partita. Con questa vittoria, il Milan si trova a dieci punti di distanza dalla capolista in vista del prossimo derby scudetto, che si giocherà tra le due squadre. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0 in favore dei rossoneri.

Il Milan vince 2-0 nel finale sul campo della Cremonese, arriva a -10 al derby contro la capolista Inter ma più che allo scudetto mister Max Allegri penserà alla qualificazione Champions, con il secondo posto in classifica rafforzato e la speranza di poter allungare sulle quinte, grazie al confronto di stasera tra Juventus e Roma. Il Diavolo dunque rialza la testa dopo il ko con il Parma, ma che fatica allo Zini. Il match dell'ora di pranzo del 27esimo turno di Serie A infatti viene deciso dai gol di Pavlovic e Rafa Leao, ma solo nel recupero. La prima occasione da rete arriva al 7' e se la ritagliano i padroni di casa con un traversone insidioso di Vandeputte, su cui Vardy non riesce ad impattare bene. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

