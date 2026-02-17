Scudetto il Milan ora ci crede | più energie e il derby da giocare

Il Milan ha deciso di credere nello scudetto dopo aver mostrato più energia nelle ultime partite, proprio mentre si avvicina il derby. La squadra di Pioli si sente più forte e pronta a dare battaglia, mentre l’Inter fatica a brillare contro le grandi squadre. Tra Champions League e Coppa Italia, Chivu avrà molte più occasioni di giocare rispetto a Allegri, che potrebbe approfittarne.

Stavolta giochiamo d’anticipo. Anche oggi, alla vigilia del recupero contro il Como, Massimiliano Allegri parlerà verosimilmente di un Milan che non può fallire la missione di tornare in Champions League. Naturale, dopo l’ottavo posto dello scorso anno e una stagione fuori dalle competizioni europee, finire nelle prime quattro è l’obiettivo primario fissato fin dall’estate e Max lo ricorda praticamente a ogni conferenza stampa. La classifica, però, consegna ormai ai rossoneri il ruolo di antagonisti unici dell’Inter nella strada che porta allo scudetto. Battendo la squadra di Fabregas, il Milan tornerebbe a cinque punti di distanza dalla vetta, con un vantaggio di ben sei sul Napoli terzo, nove sulla Roma quarta e addirittura dieci sulla Juventus quinta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, 17 gennaio 2026, si analizza la possibile strategia del Milan per conquistare lo scudetto.

