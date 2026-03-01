Milan Allegri dopo il 2-0 contro la Cremonese | Bartesaghi è stato straordinario il merito di questa vittoria è tutto suo! Sul derby posso dirvi questa cosa

Dopo la vittoria per 2-0 contro la Cremonese, l’allenatore del Milan ha elogiato il portiere Bartesaghi, definendolo “straordinario” e attribuendogli tutto il merito del risultato. Allegri ha poi commentato il derby, senza entrare in dettagli, lasciando intuire di voler mantenere un certo riserbo sulle sue opinioni. Le dichiarazioni sono state rilasciate a DAZN, subito dopo la partita.

Formazioni ufficiali Cremonese-Milan: turnover per il derby? Questa la risposta di AllegriSono da poco ufficiali le formazioni di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo... Sassuolo, Grosso guarda avanti dopo la Roma: «Siamo scesi nel finale, ma non trovo alibi! Su Koné posso dirvi questa cosa»SCONFITTA – «Abbiamo fatto una bella partita, siamo stati dentro la gara, abbiamo creato dei grandi presupposti per passare in vantaggio. AC Milan-Parma, Serie A Enilive 2025/2026: la conferenza stampa della vigilia di Mister Massimiliano Allegri; Milan-Como, lite a bordo campo tra Allegri e Fabregas; Il Milan fermato dal Parma: Troilo decisivo tra le polemiche, Allegri ko e Inter a +10; Landucci: Il gol del Parma? Quei semi-blocchi sul portiere li facciamo anche noi. Allegri carica il Milan verso l'Inter: Scudetto? Speriamo che i numeri...Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico rossonero a margine della sfida vinta allo Zini di Cremona, ad una settimana dal derby ... Allegri chiede concentrazione al Milan dopo la sconfitta contro il ParmaAnalisi del momento attuale del Milan e le parole di Allegri dopo la sconfitta contro il Parma per mantenere alto il morale della squadra e puntare a obiettivi importanti.