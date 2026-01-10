Sassuolo Grosso guarda avanti dopo la Roma | Siamo scesi nel finale ma non trovo alibi! Su Koné posso dirvi questa cosa

Dopo la sconfitta contro la Roma nella 20ª giornata di Serie A, l’allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, ha commentato la prestazione della squadra. Pur riconoscendo le difficoltà nel finale, ha sottolineato l’importanza di guardare avanti senza trovare scuse. Ha anche condiviso alcune considerazioni su Koné, evidenziando l’impegno del team e la volontà di migliorare nelle prossime sfide.

