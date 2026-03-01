Formazioni ufficiali Cremonese-Milan | turnover per il derby? Questa la risposta di Allegri

Alle ore 20:45 si sfidano allo stadio le formazioni ufficiali di Cremonese e Milan, nella partita valida per la 27ª giornata della Serie A 2025-2026. Le squadre sono state annunciate poco prima del fischio d'inizio, con alcune variazioni rispetto alle probabili formazioni. La partita si gioca con un turnover annunciato dal tecnico rossonero, che ha deciso alcune modifiche nell’undici titolare.

Sono da poco ufficiali le formazioni di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Zini' di Cremona. Vediamo insieme, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Davide Nicola e Massimiliano Allegri! CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti, Luperto; Zerbin, Thorsby, Maleh, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. A disposizione: Nava, Silvestri, Ceccherini, Faye, F. Terracciano, Barbieri, Floriani Mussolini, Bondo, Grassi, Payero, Djuric, Sanabria. Allenatore: Nicola. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R.