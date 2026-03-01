Migliori ospedali d' Italia il Santa Rosa di Viterbo esce dalla top 100 | è 106esimo
L'ospedale Santa Rosa di Viterbo ha perso tredici posizioni nella classifica dei migliori ospedali d'Italia pubblicata dal magazine statunitense Newsweek. Quest'anno si trova al 106esimo posto su 133, rispetto al 93esimo del 2025. Di conseguenza, l'ospedale esce dalla top 100 della graduatoria. La classifica tiene conto di vari indicatori di qualità e performance delle strutture sanitarie italiane.
