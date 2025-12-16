Lucky Salvadori live - Jam session Spaventapasseri

Mercoledì 17 dicembre, Lucky Salvadori sarà protagonista di una serata speciale allo Spave, coinvolgendo il pubblico con una jam session e la partecipazione al podcast. Dopo aver condiviso palchi con artisti come Manu Chao, Salvadori si prepara a portare la sua energia sul palco, offrendo un evento imperdibile per gli appassionati di musica dal vivo e improvvisazione.

Dai palchi con Manu Chao al palco dello Spave.Mercoledì 17 dicembre ospite @luckysalvadori, sia per il podcast che per la Jam.

