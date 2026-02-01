meteo le previsioni in campania per domenica 1 febbraio 2026

Oggi in Campania il tempo si mantiene abbastanza variabile. A Avellino, la giornata si presenta con alternanza di nuvole e schiarite, senza pioggia prevista. La mattina potrebbe essere incerta, ma nel pomeriggio il cielo si apre un po’ di più.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 1 febbraio 2026. Avellino – Giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1417m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1427m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

