Messa in tv 4 gennaio 2026 dove vedere su Rai 1 e Canale 5 | orari luogo streaming

Ecco le informazioni sulla messa in tv del 4 gennaio 2026, visibile su Rai 1 e Canale 5. Scopri gli orari, il luogo, le modalità di streaming e i dettagli sulla diretta e il programma. Tutto ciò che serve per seguire l’evento in modo semplice e chiaro, con indicazioni precise sui canali e le modalità di visione.

, diretta, programma, canale, a che ora. Dove vedere la Messa in tv oggi, 4 gennaio 2026? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 4 gennaio. In tv e streaming: orario e canale. Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 4 gennaio 2026, alle ore 11 dalla Basilica di San Benedetto in Norcia (Perugia). 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Messa in tv 4 gennaio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming Leggi anche: Messa in tv 1 gennaio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming Leggi anche: Messa in tv 1 novembre 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Rai5, i programmi musicali e teatrali dal 4 al 10 gennaio; Capodanno in Tv: tutto quello che c’è da vedere il 31 dicembre e il 1° gennaio; 3-4 gennaio. Appuntamenti radio e tv alla RSI; Crans-Montana: una Messa per essere vicini. Programmi TV 4 gennaio 2026: nuova fiction, quiz e film - Guida ai programmi TV del 4 gennaio 2026: "Prima di noi" su Rai 1, "Chi vuol essere milionario? lopinionista.it

Il 6 gennaio si parte con la messa presieduta nella chiesa del Santo Volto dall’Arcivescovo Repole - facebook.com facebook

La Messa dello Spadone a Cividale del Friuli Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, Cividale del Friuli rinnova uno dei riti religiosi più singolari e suggestivi conservati dalla Chiesa: la Messa dello Spadone, celebrata nel Duomo di Santa Maria Assunta. 6 gen x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.