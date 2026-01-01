Ecco le informazioni sulla Messa del 1 gennaio 2026: i dettagli su orari, canali e modalità di visione. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e Canale 5, con orari specifici e possibilità di streaming online. Scopri dove e come seguire l’evento, per essere aggiornato su luogo, orario e canali di trasmissione, anche in caso di eventuali variazioni.

, diretta, programma, canale, a che ora. Dove vedere la Messa in tv oggi, 1 gennaio 2026 (Capodanno)? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 1 gennaio. In tv e streaming: orario e canale. Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 1 gennaio 2026, alle ore 10 con Papa Leone XIV dalla Basilica di San Pietro. 🔗 Leggi su Tpi.it

Messa in tv 1 gennaio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming

Capodanno in Tv: tutto quello che c’è da vedere il 31 dicembre e il 1° gennaio; Il primo “Natale della pace” di Leone XIV; Il buon anno 2026 dell'arcivescovo Lauro: Continuate a regalare pace e serenità. In Duomo (diretta streaming e Tv) Te Deum (31 ore 19) e Messa il 1° gennaio (ore 10); Chiusa la Porta Santa di S.Paolo fuori le Mura. Verso il termine del Giubileo della Speranza - Chiusa la Porta Santa della Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura.

Te Deum e Messe in diretta tv e social del 31 dicembre e 1° gennaio - I Vespri, le Messe di fine anno, il Te Deum, e poi la solennità di Maria Santissima Madre di Dio: ci congediamo da un anno imprevedibilmente sofferto e accogliamo il nuovo colmi di attesa e di ... avvenire.it

Te Deum del 31 dicembre e Messe del 1° gennaio 2022 in diretta tv e social - Alle 17 del 31 i Vespri con il Papa, che il 1° gennaoo celebra la Messa alle 10 e guida la preghiera dell'Angelus alle 12. avvenire.it

