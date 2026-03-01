A marzo il campionato dilettantistico entra nel vivo, con il Rolo che affronta il Nibbiano in un match cruciale alle 14.30. Questa giornata rappresenta il primo di cinque turni decisivi, e il Rolo cerca di fermare la serie positiva del Nibbiano, rinnovato dall’ultima vittoria in rimonta contro la Vianese, che torna a giocare sul proprio campo in erba naturale.

Marzo mese decisivo per il calcio dilettanti alle prese col primo di cinque turni (ore 14.30). Questa volta tocca al Rolo cercare di fermare la corsa del Nibbiano, galvanizzato dall’hurrà in rimonta nel big-match con la Vianese, che ritorna sul proprio campo in erba naturale. Viaggia nel parmense la Vianese che rende visita ai borghigiani della Fidentina senza lo squalificato Di Gesù e col possibile ritorno del puntero Cappelluzzo. Penalizzata dai risultati ma non dalle prestazioni, l’Arcetana va all’assalto dell’Agazzanese fra le mura amiche, contando sul rientro al centro dell’attacco del bomber e capitano Messori che ha scontato il turno di squalifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mese decisivo. Il Rolo prova a fermare il Nibbiano

Il Misano corre verso l’Eccellenza: "Marzo sarà il mese decisivo""Dobbiamo consolidare il primato a suon di vittorie, perché con tre punti può succedere di tutto.

Leggi anche: L’Ostra prova a fermare la capolista Lunano. Le anconetane sfruttano il turno casalingo

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mese decisivo.

Gennaio può essere il mese decisivo per la Serie A: 78 gare per riscrivere la classificaIl nuovo anno parte senza tempo per prendere fiato. Tra scorie delle feste e aspettative di mercato, il calendario di gennaio si annuncia come un vero banco di prova per la Serie A. Si comincia con ... tuttomercatoweb.com

Un mese esatto al derby decisivo. Ma prima… (cit): il Milan non si deve distarreLa vittoria del Milan contro il Bologna, netta e convincente arrivata con uno 0-3 rifilato alla squadra di Italiano al Dall'Ara, era un primo bivio importante della stagione: i rossoneri sono rimasti ... m.tuttomercatoweb.com