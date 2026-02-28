Oggi l’Ostra affronta il Lunano nel tentativo di fermare la loro serie di vittorie. La squadra gialloblù giocherà in casa, cercando di sfruttare il vantaggio del fattore campo. La partita si svolgerà nel pomeriggio e vedrà le due formazioni sfidarsi sul campo, con l’obiettivo di ottenere i tre punti in palio.

Oggi l’Ostra proverà a fermare la corsa vincente del Lunano. La formazione gialloblu salirà sul campo della capolista che incontrerà per la terza giornata consecutiva una squadra anconetana: in precedenza sia Montemarcianese che Vigor Castelfidardo non sono riuscite a prendere punti contro la prima della classe che guida in solitario il girone A di Promozione. L’Ostra, da sabato sul podio da sola (terza) con la vittoria contro il Vismara, non ha sicuramente nulla da perdere e tenterà l’impresa. Impegni casalinghi oggi invece per Montemarcianese, Portuali e Vigor Castelfidardo. I primi ospiteranno il Tavullia Valfoglia con l’intento di tornare alla vittoria che manca da cinque partite dove è arrivato un solo punto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Ostra prova a fermare la capolista Lunano. Le anconetane sfruttano il turno casalingo

