Il Misano corre verso l’Eccellenza | Marzo sarà il mese decisivo

"Dobbiamo consolidare il primato a suon di vittorie, perché con tre punti può succedere di tutto. Il mese di marzo sarà decisivo". Il presidente Marco Manzi mette subito in chiaro il messaggio: il Misano guida la classifica, ma la promozione è ancora tutta da conquistare. Domenica scorsa a Cervia, nonostante le assenze pesanti in attacco – Villanova, Simoncelli e Tamagnini, capocannoniere con sette reti – i biancorossi hanno dimostrato di avere personalità, profondità e freschezza per reggere la pressione di una corsa al vertice serratissima. È stata una vittoria costruita con intelligenza e determinazione. Mister Oscar Muratori ha mescolato giovani ed esperti: "Alvisi, Castro e Iacovetta hanno fatto molto bene in avanti, mentre Madonna, Maltoni, Gudenzoni, Laro e Bonetti nel finale hanno dato equilibrio e intensità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

