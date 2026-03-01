Meridiana da 50 anni al servizio degli anziani | A Monza nasce il nuovo hub dove invecchiare bene

La cooperativa sociale La Meridiana celebra i suoi 50 anni di attività dedicata agli anziani con l'apertura di un nuovo centro a Monza. L'inaugurazione di questo hub rappresenta un passo importante nel settore sociale e sanitario, coinvolgendo anche progetti di ricerca scientifica. La struttura è stata realizzata per offrire servizi e supporto a persone in età avanzata, consolidando la presenza dell'organizzazione nel territorio.

Monza, 1 marzo 2026 – La cooperativa sociale La Meridiana compie 50 anni e li festeggia con un nuovo progetto che apre alla ricerca scientifica. È stata posata ieri la prima pietra di Meridiana Hub, un investimento strategico da quasi 5 milioni di euro, dedicato all’invecchiamento, alla prevenzione delle fragilità cognitive e al sostegno delle famiglie del territorio. Troverà posto nell’area adiacente al Paese Ritrovato, grazie al sostegno del territorio. Ieri alla presentazione sono intervenuti i donatori che già sostengono le diverse iniziative de La Meridiana: Assolombarda, Bcc Milano e Fondazione Bcc, Cleaf (azienda brianzola di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Monza, nasce Meridiana Hub: sabato 28 febbraio la posa della prima pietraDomani 28 febbraio, alle ore 10:30, presso la Rsa San Pietro di Monza, si terrà la posa della prima pietra di "Di nuovo al Centro", il nuovo progetto...

RomaLife24: Nasce il nuovo hub digitale per notizie da LazioRomaLife24: Un Nuovo Polo Informativo per la Capitale e il Territorio Laziale RomaLife24, la nuova piattaforma digitale dedicata all’informazione...

