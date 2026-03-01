Merida Paolini eliminata da Bucsa | la delusione di Jasmine highlights

Jasmine Paolini è stata eliminata da Cristina Bucsa in due set nella semifinale del torneo WTA 250 di Merida, in Messico. La giocatrice italiana ha subito la sconfitta durante l'incontro, che si è concluso con la vittoria della spagnola. La partita ha offerto uno spettacolo di scambi e punti, con la Bucsa che ha prevalso sulla Paolini.

La sintesi della sconfitta in due set di Jasmine Paolini contro la spagnola Cristina Bucsa nella semifinale del Wta 250 di Merida, in Messico. Jasmine Paolini cede in due set a Cristina Bucsa ed è fuori in semifinale nel WTA di Merida. Nel primo set si complicano subito i piani dell'azzurra, che nel terzo game annulla una palla break, si salva, ma poi dal 2-2 cede la battuta per due volte.