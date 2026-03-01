LIVE Paolini-Bucsa WTA Merida 2026 in DIRETTA | c’è la spagnola sulla strada della finale

Al torneo WTA di Merida 2026, la partita tra Paolini e Bucsa è in corso e si sta giocando sulla strada verso la finale. La cinese Juan Zhang si trova nel ruolo di giudice di sedia durante l’incontro. I fan possono aggiornare la diretta in tempo reale cliccando sul link dedicato.

3:57 Ci siamo! Le giocatrici stanno facendo il loro ingresso in campo. 3:54 In caso di vittoria della toscana sarebbe la sua prima finale in un WTA 500. 3:50 I precedenti tra ”Jas” e l’iberica sono a favore dell’italiana per 2-1. L’ultimo è stato vinto però dalla spagnola ad Adelaide nel 2024. 3:48 Il doppio che ha inaugurato la giornata sul Campo Centrale è stato vinto dalla coppia HaverlagLumsden con un duplice 7-5 sulle avversarie CodoloXu. 3:47 Buonasera a tutti amici di OA Sport! È appena terminata la battaglia tra Frech e Zhang. La polacca dopo 2 ore e 37 minuti di battaglia si aggiudica la finale. Chi vincerà tra Paolini e Bucsa troverà la nativa di Lódz. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dove vedere in tv Paolini-Bucsa, WTA Merida 2026: orario semifinale, programma, streamingJasmine Paolini sarà protagonista nella notte italiana delle semifinali del WTA500 di Merida.

