Il 10 aprile al Mediceo si svolge la quarta edizione di Menti Inclusive, un evento dedicato all’inclusione sociale. Tra gli ospiti figura l’educatore e formatore Michele Liuzzi, noto anche per la sua presenza attiva sui social media. L’appuntamento si concentra sulla promozione di pratiche e iniziative per favorire l’integrazione di diverse categorie di persone.

Il docente formatore star dei social, Michele Liuzzi, sarà l’ospite della quarta edizione di Menti Inclusive, la manifestazione dedicata all’ inclusione sociale, prevista il 10 aprile al Mediceo. Tra gli argomenti centrali di questa edizione spiccano: genitorialità e adolescenza: riflessioni profonde sulle sfide educative e relazionali nelle famiglie moderne. Un tema di grande attualità che riguarda il diritto all’ identità degli studenti in transizione di genere, garantendo un ambiente scolastico e universitario rispettoso e non discriminatorio. "Questa iniziativa – sottolinea l’assessore Valentina Mozzoni – si conferma un appuntamento fondamentale per promuovere una cultura dell’accoglienza e del rispetto delle diversità in ogni ambito della vita quotidiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Menti Inclusive" con l’educatore Liuzzi

Triestina sconfitta dal Vicenza al Menti con onoreUno a zero il risultato a favore dei veneti che proseguono il loro cammino verso la serie cadetta.

La Nostra Famiglia festeggia gli 80 anni con le Olimpiadi inclusiveBosisio Parini, 23 gennaio 2026 – Bob, biathlon, ciaspole, dual ski, sci di fondo.