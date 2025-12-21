triestina sconfitta dal vicenza al menti con onore

Per l'Unione è arrivata la sconfitta contro la prima della classe. Sono lontani quei momenti in cui il derby del Nord Est al Menti o al Rocco era da tripla. Vicenza corre verso la serie B e l'Unione resta a 14 punti dalla Pro Patria, penultima. Ma non è stato semplice per i veneti, partiti forte. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

LR Vicenza-Triestina: la direzione di gara sarà affidata a Giorgio Bozzetto della sezione di Bergamo; L.R. Vicenza - Triestina: arbitra Giorgio Bozzetto di Bergamo; Serie C girone A. Il Vicenza ospita la Triestina in un Menti soldout; Serie C girone A. La Triestina si prepara alla gara di Vicenza in casa della capolista.

Triestina battuta a Vicenza dopo una prova d'orgoglio: 0-1 - Sconfitta di misura per gli uomini di Tesser contro la migliore squadra del campionato. rainews.it