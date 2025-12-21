Triestina sconfitta dal Vicenza al Menti con onore
Per l'Unione è arrivata la sconfitta contro la prima della classe. Sono lontani quei momenti in cui il derby del Nord Est al Menti o al Rocco era da tripla. Vicenza corre verso la serie B e l'Unione resta a 14 punti dalla Pro Patria, penultima. Ma non è stato semplice per i veneti, partiti forte. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
