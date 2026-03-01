Meloni convoca vertice d’emergenza | italiani incolumi ma tensioni

La presidente del Consiglio ha convocato un vertice d’emergenza a Palazzo Chigi per questa sera, in seguito agli ultimi sviluppi in Medio Oriente. La riunione coinvolgerà ministri e rappresentanti delle forze di sicurezza per discutere la situazione. Al momento, non ci sono notizie di incidenti o infortuni tra gli italiani presenti nella regione. La situazione resta sotto stretta osservazione.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato un nuovo vertice di emergenza per stasera a Palazzo Chigi, in risposta agli sviluppi in Medio Oriente. Dopo una videoconferenza di stamane, il governo italiano si prepara a un incontro in presenza che coinvolge i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro della Difesa Guido Crosetto, i sottosegretari Fazzolari e Mantovano, e i vertici dell’Intelligence. Il messaggio di Meloni è chiaro: sostenere ogni iniziativa volta a allentare le tensioni. Il vertice rappresenta un passo concreto per coordinare la risposta italiana e internazionale, in un contesto che richiede prontezza, precisione e una linea di azione coerente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

L'Iran attacca una base in Kuwait, Tajani: “300 italiani presenti, nessun ferito”. La Meloni convoca un verticeNessun militare italiano ferito e nessun connazionale coinvolto nelle operazioni militari in corso nel Golfo.

Manovra, Meloni convoca vertice e serra ranghi: arriva un nuovo emendamento(Adnkronos) – Un vertice di "chiarimento" per chiudere rapidamente e senza incidenti il capitolo della legge di bilancio.

Contenuti e approfondimenti su Meloni convoca.

Temi più discussi: Meloni convoca nuovo vertice di governo in serata a P.Chigi su Iran; Vertice con Meloni a Palazzo Chigi. Il Governo: impegno per la stabilità in Medio Oriente; Meloni non preavvisata. Colpita base italiana in Kuwait. Attacchi dell’Iran non giustificabili; Iran. Meloni convoca il vertice a Chigi. Crosetto bloccato a Dubai.

Crisi in Iran, di cosa ha discusso il governo al vertice d’urgenza convocato da Meloni a Palazzo ChigiDopo gli attacchi in Iran da parte di Stati Uniti e Israele, convocato un vertice d'urgenza a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio Meloni ... fanpage.it

Giorgia Meloni convoca vertice a Palazzo Chigi su crisi in Medio OrienteMeloni riunisce il vertice a Palazzo Chigi su crisi in Medio Oriente, rafforza contatti con UE e Paesi del Golfo per attenzione alla sicurezza ... ilmetropolitano.it

Il ministro della Difesa era andato a prendere la famiglia con un volo civile. Oltre 58mila italiani nell’area. Meloni convoca un vertice urgente a Palazzo Chigi - facebook.com facebook

Mentre la premier Meloni convoca un secondo vertice di governo, un punto sulla linea che Roma sta tenendo fatto oggi pomeriggio x.com