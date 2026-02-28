L' Iran attacca una base in Kuwait Tajani | 300 italiani presenti nessun ferito La Meloni convoca un vertice

Un attacco ha colpito una base in Kuwait, coinvolgendo l'Iran. Al momento, non risultano militari italiani feriti o coinvolti nelle operazioni militari in corso nel Golfo. Il ministro degli Esteri ha riferito che ci sono circa 300 italiani presenti nella zona, ma nessuno è rimasto ferito. La presidente del Consiglio ha convocato un vertice per discutere la situazione.

Nessun militare italiano ferito e nessun connazionale coinvolto nelle operazioni militari in corso nel Golfo. È il messaggio rassicurante arrivato dalla Farnesina dopo l’attacco iraniano contro una base in Kuwait dove sono presenti oltre 300 uomini dell’Aeronautica italiana. «Non ci sono militari italiani feriti e non ci sono italiani coinvolti in nessuna azione militare», ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante un punto stampa. I militari italiani presenti nella base colpita dai missili iraniani si trovavano nel bunker al momento dell’attacco e risultano tutti incolumi. Secondo quanto riferito, l’offensiva ha provocato danni ingenti alla pista, ma non ha coinvolto personale italiano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Tajani: in Iran situazione molto preoccupante, non ci sono feriti tra gli italiani. Meloni convoca una riunione di governo«Seguo gli sviluppi della situazione in costante contatto con le Ambasciate d’Italia a Teheran ed a Tel Aviv»: così su X il ministro degli Esteri...

IL PUNTO ALLE 14 - Attacco all'Iran, 'colpita una scuola, 40 morti''Non sarà una guerra lampo, durerà giorni', avverte il ministro degli Esteri Tajani, l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran lanciato all'alba su obiettivi in tutto il Paese. (ANSA) ... ansa.it

L'Iran attacca una base americana in Barhein: l'arrivo del missile ripreso in direttaL'Iran risponde al fuoco di Stati Uniti e Israele. Un video filmato da un'auto in movimento ha ripreso l'attacco al quartier generale della Quinta Flotta della Marina statunitense ... leggo.it

la Repubblica. . Sabato mattina Israele e Stati Uniti hanno iniziato a bombardare l’Iran. Sono state colpite diverse città, tra cui la capitale Teheran. L’obiettivo dichiarato da Trump e Netanyahu è rovesciare il regime. L’Iran sta rispondendo attaccando Israele e l - facebook.com facebook

