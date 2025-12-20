Manovra Meloni convoca vertice e serra ranghi | arriva un nuovo emendamento
(Adnkronos) – Un vertice di "chiarimento" per chiudere rapidamente e senza incidenti il capitolo della legge di bilancio. A Palazzo Chigi, in serata, dopo il ricevimento al Quirinale per la cerimonia dello scambio di auguri con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è andato in scena l'incontro convocato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni insieme . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Manovra, si cambia ancora: nuovo emendamento in commissione e stop al decreto. Vertice di governo tra Meloni, vicepremier e Giorgetti
Leggi anche: Manovra, vertice di maggioranza in serata. In arrivo nuovo emendamento sulle pensioni
Manovra e pensioni, le novità dopo il vertice con Meloni; Manovra, si cambia ancora: nuovo emendamento in commissione e stop al decreto; Manovra, vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Meloni vede Tajani e Salvini. Giorgetti: in arrivo coperture per le imprese; Vertice d’urgenza a Palazzo Chigi dopo lo stop della Lega sulle pensioni: Meloni convoca Tajani, Salvini e Giorgetti.
Manovra, Meloni convoca vertice e serra ranghi: arriva un nuovo emendamento - La riunione è stata convocata dopo lo stop della Lega al pacchetto pensioni in commissione Bilancio al Senato, che ha fatto slittare i lavori e ha fatto temere una crisi sfiorata per un soffio. adnkronos.com
Manovra, si cambia ancora: nuovo emendamento in commissione e stop al decreto. Vertice di governo tra Meloni, vicepremier e Giorgetti - Dopo la crisi sfiorata sulle pensioni, governo presenta nuovo emendamento in commissione bilancio. ilfattoquotidiano.it
Manovra, vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Meloni vede Tajani e Salvini. Giorgetti: in arrivo coperture per le imprese - Dopo le tensioni con la Lega al Senato in merito al passo indietro sulle proposte previdenziali, la premier convoca un incontro d’urgenza con i vicepremier e i tecnici del Mef. milanofinanza.it
Vertice sulla Manovra a Palazzo Chigi con Meloni, vicepremier e Giorgetti x.com
#ottoemezzo Duro attacco di Massimo Giannini al governo Meloni sulla manovra economica, in particolare sul ddl condomini di Elisabetta Gardini - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.