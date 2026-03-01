Meloni blinda il veto | Semmai l’Ue faccia meno cose e meglio Gelati gli eurosaggi

Il premier italiano ha confermato il suo veto sul piano proposto dall’Unione Europea, invitando a ridurre le iniziative e a migliorare l’efficacia delle azioni. Ha inoltre respinto l’idea di eliminare l’unanimità, sostenendo che questa regola sia importante, soprattutto in ambito di politica internazionale. La posizione viene espressa in risposta alle proposte di riforma avanzate da altri membri dell’Unione.

Non si può ancora parlare di scampato pericolo, ma la netta presa di posizione di Giorgia Meloni intacca di sicuro le ambizioni degli eurosaggi, che predicano il superamento del requisito dell’unanimità nel Consiglio Ue. «Non sono d’accordo», ha detto il premier nell’intervista a Bloomberg uscita l’altro ieri. «Non credo che sia quella la soluzione, particolarmente non sulla politica estera, che è uno degli elementi fondamentali della sovranità degli Stati». Il presidente del Consiglio ha ben chiari quali sono i paletti da fissare alle competenze dell’Unione: «Penso che l’Europa possa più agilmente superare la sua lentezza occupandosi di meno cose, facendolo molto meglio». 🔗 Leggi su Laverita.info

