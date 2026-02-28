Ue Meloni | soluzione non è superare unanimità faccia meno cose e meglio

La premier ha affermato che l'Unione Europea non dovrebbe superare il metodo dell'unanimità, sostenendo invece che bisogna ridurre le iniziative e portarle avanti con maggiore efficacia. Ha parlato di un bisogno di garantire un futuro all'Europa, ma ha chiarito che questa strada non passa attraverso modifiche nelle procedure decisionali. La sua posizione mette in discussione prospettive di cambiamento nelle regole dell'UE.

Imprenditoria femminile nel Sannio, una mappa. La coordinatrice del progetto: I nostri obiettivi Oltre 200 persone alla Canottieri per la festa dell’atletica campana. Presentato il libro di Rino Manzo Sanità 4.0, un algoritmo di deep learning individua anomalie cerebrali nei feti Amministrative, Fico a Salerno per l’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tar: Campo largo? Segreterie al lavoro Iran, contatti di Meloni per l’allentamento delle tensioni. Ue: Esplorare percorsi diplomatici Roma, 28 feb. (askanews) – “Sul fatto che l’Europa abbia bisogno di assicurarsi un futuro sono d’accordo, non sono d’accordo sul superamento dell’unanimità. Non credo che sia quella la soluzione, particolarmente non sulla politica estera che è uno degli elementi fondamentali della sovranità degli Stati”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Pd: Bonaccini, 'cambiare Ue e superare unanimità'

Per fortuna c’è ancora il voto all’unanimità in Ue: su questo Meloni e Orban hanno ragionePersonalmente, per quel che vale, sono contro i due tiranni, contro il russo Vladimir Putin e contro l’americano Donald Trump.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Meloni.

Temi più discussi: Meloni ha ragione: alla prima riunione del Board of Peace c’era la maggioranza dei Paesi Ue; Meloni conferma il sostegno a Kiev: 'L'Ue parli con una sola voce'; Cos'è l'Ets (che non piace al governo Meloni) e cosa c'entrano le nostre bollette; L'Arci Fazzolari: L'Ucraina nella Ue. Il referendum? In Russia non c'è separazione della carriere. Vannacci, scelga. Il problema Orban.

L'Arci Fazzolari: L'Ucraina nella Ue. Il referendum? In Russia non c'è separazione della carriere. Vannacci, scelga. Il problema OrbanI pensieri del sottosegretario: Vogliamo un inviato Ue, la Russia non ha vinto, dovere morale sostenerla. Con Orban si troverà una soluzione. Chi non sostiene Ucraina non fa parte della coalizione. ilfoglio.it

Giorgia Meloni: Italia al Board of peace per Gaza come osservatore/ Buona soluzione rispetto all’adesioneGiorgia Meloni, invito all'Italia per Board of peace per Gaza: Ci saremo come osservatore, buona soluzione. La decisione della Commissione Ue ... ilsussidiario.net

Per Giorgia Meloni le “liste bloccate” erano una vergogna nel 2014. Oggi vanno bene - facebook.com facebook

#Referendum, #Meloni: un peccato se vince il No, ridicoli i toni apocalittici x.com