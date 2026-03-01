Meglio nessuna legge | in piazza il no al ddl Bongiorno

In piazza si sono riuniti cittadini e attivisti per manifestare contro il ddl Bongiorno, accusando il testo di mettere a rischio i diritti delle donne e di non tutelare adeguatamente le vittime di violenza. Durante la protesta, sono state esposte cartelli e slogan che ribadiscono che senza consenso non ci può essere alcun rapporto sessuale. La manifestazione ha visto la partecipazione di molte persone che hanno espresso il loro dissenso.

«Senza consenso è stupro». I tempi in cui si deve scendere in piazza per ribadire l'ovvio sono quelli più insidiosi. Eppure, ancora una volta, le donne ieri hanno manifestato per bloccare la deriva retriva del paese. La destra al governo ha ideato una legge che peggiora la tutela legale delle vittime in caso di stupro e violenza. La premier Giorgia Meloni e la...