Napoli corteo contro il ddl Bongiorno | Meglio nessuna legge che questa Anche Fico in piazza

A Napoli, un corteo si è svolto contro il ddl Bongiorno, dopo che molte donne hanno deciso di manifestare perché ritengono la legge dannosa. La manifestazione si è tenuta in piazza del Plebiscito, dove le partecipanti hanno gridato che preferiscono nessuna legge piuttosto che questa. Tra i presenti anche il deputato Fico, che ha deciso di unirsi alla protesta. La piazza si è riempita di cartelli e slogan che chiedevano di fermare il disegno di legge, considerato pericoloso per i diritti delle donne.

Donne e pochi uomini in piazza del Plebiscito, a Napoli, in contemporanea con altre città italiane, per il presidio «Senza consenso è stupro» contro il ddl Bongiorno che interviene sull'articolo 609 del codice penale in materia di violenza sessuale. Una mobilitazione trasversale che ha riunito associazioni femministe, centri antiviolenza, giuristi, sindacati (Cgil e Uil) e rappresentanti politici, con al centro il tema del «consenso». Nel mirino dei manifestanti la proposta di legge presentata dalla senatrice della Lega Giulia Bongiorno, che modifica la formulazione approvata alla Camera. Il testo elimina l'espressione «assenza di consenso libero e attuale», introdotta durante l'esame a Montecitorio, e ripristina una formulazione fondata sulla «volontà contraria».