iran israele golfo il medio oriente intrecciato secondo dentice

Negli ultimi mesi il Medio Oriente vive un momento di forte instabilità. Iran, Israele e le tensioni nel Golfo si intrecciano in modo sempre più complesso. Le crisi si sovrappongono e si rafforzano, creando un quadro difficile da decifrare. La situazione si muove rapidamente e nessuno sembra avere risposte chiare.

Negli ultimi mesi il Medio Oriente è entrato in una fase di instabilità strutturale ad alta densità, in cui più dossier e tensioni – apparentemente – distinte tendono a sovrapporsi e a rafforzarsi a vicenda. Al centro di questo quadro critico si colloca il triangolo tra Stati Uniti, Israele e Iran, che continua a rappresentare l’asse portante delle dinamiche di sicurezza regionali. L’incontro in Oman tra funzionari iraniani e statunitensi di venerdì ha attirato i riflettori internazionali, pur avendo raggiunto risultati molto limitati – con l’unico, apparente elemento positivo il fatto che le due parti abbiano scelto di discutere. 🔗 Leggi su Formiche.net

MEDIO ORIENTE | "Sembra che l'Iran voglia davvero raggiungere un accordo, abbiamo avuto colloqui molto positivi". Lo ha detto Donald Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One, in viaggio verso Mar-a-Lago in Florida. #ANSA facebook

