Medio Oriente l’ingegnere senese in Bahrein | Bombe vicinissime Di corsa in strada ci siamo spostati

Un ingegnere di Siena si trova in Bahrein dal dicembre scorso, dove lavora come project manager per l’apertura di un nuovo stabilimento di Pramac, azienda specializzata nella produzione di energia. Durante una giornata, ha riferito che delle bombe sono esplose molto vicine e che lui e il suo team sono dovuti scappare in strada per mettersi in sicurezza.

Siena, 1 marzo 2026 – Da inizio dicembre si trova in Bahrein, project manager impegnato nell’apertura del nuovo stabilimento di Pramac, l’azienda di Casole d’Elsa protagonista sui mercati della produzione di energia. E ieri Filippo Betti, ingegnere gestionale senese, ha dovuto fare i conti con quella che definisce “un’esperienza bruttissima, ancora devo realizzare perché mi sono sforzato di restare più lucido possibile e non farmi prendere dalle emozioni”, racconta a metà pomeriggio. Filippo Betti, ingegnere gestionale di Pramac Ci può raccontare cosa è successo? “Mi trovavo in camera perché il sabato non è giornata di lavoro. È arrivata una notifica di emergenza da parte del governo locale, poi le esplosioni tremende, vicinissime”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

