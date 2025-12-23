Mentre nella Striscia di Gaza prosegue a fatica la tregua, senza però alcuna certezza sulla sua definitiva stabilizzazione, torna ad alzarsi la tensione tra Israele e Iran. Il primo ministro dello Stato ebraico, Benjamin Netanyahu, ha infatti detto di essere “a conoscenza del fatto che l’Iran ha condotto di recente delle esercitazioni” e, per questo, ha rivolto un monito a Teheran, affermando che “qualsiasi azione contro Israele incontrerà una risposta molto severa”. Il sospetto, già confidato al presidente americano Donald Trump e che al momento appare poco più di una suggestione, è che il regime degli ayatollah potrebbe sferrare un attacco a sorpresa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Netanyahu avvisa l’Iran e incendia il Medio Oriente: “Se proverete a colpirci pagherete un prezzo altissimo. Siamo pronti a tutto”

