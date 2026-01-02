Maxi rissa tra giovanissimi al parco spunta anche un coltello | nei guai quattro minorenni
Nella zona di Cento, quattro minorenni sono stati denunciati dopo una violenta rissa al parco, durante la quale è stato anche trovato un coltello. I carabinieri, grazie alle immagini delle telecamere comunali, hanno identificato alcuni dei coinvolti. L’episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nei luoghi pubblici frequentati dai giovani.
Maxi rissa al parco, scattano le denunce. I carabinieri di Cento, al termine di un’attività di analisi dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza comunali, sono riusciti a dare un’identità ad alcuni dei partecipanti alla violenta rissa tra studenti avvenuta presso il parco artistico. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
