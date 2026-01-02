Maxi rissa tra giovanissimi al parco spunta anche un coltello | nei guai quattro minorenni

Nella zona di Cento, quattro minorenni sono stati denunciati dopo una violenta rissa al parco, durante la quale è stato anche trovato un coltello. I carabinieri, grazie alle immagini delle telecamere comunali, hanno identificato alcuni dei coinvolti. L’episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nei luoghi pubblici frequentati dai giovani.

