Furto a Piaggine | rubata l’attrezzatura dell’OdV Soccorso Sociale dei quattro Comuni

A Piaggine, è stato segnalato un furto presso i locali dell’OdV “Soccorso Sociale dei quattro Comuni”, in cui sono stati sottratti alcuni strumenti e attrezzature. L’episodio, ancora in fase di accertamento, ha coinvolto l’associazione presieduta da Vincenzo Marra. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili e garantire la sicurezza delle attività di volontariato nella zona.

Furto a Piaggine: ignoti si sarebbero introdotti nei locali in cui è custodita l’attrezzatura dell’OdV “Soccorso Sociale dei quattro Comuni” presieduta da Vincenzo Marra. I malviventi hanno rubato un gruppo elettrogeno di colore amaranto e il decespugliatore di proprietà dello stesso Marra. “Sono passati quattro giorni dal furto. È quasi certo che qualcuno abbia visto qualcosa o sia a conoscenza di movimenti sospetti. Precedentemente tenevamo il materiale in ambienti al piano terra e ben sistemati di proprietà del Comune e il Comune ci fece una comunicazione con la quale ci informava che dovevamo liberare gli ambienti”, ha scritto su Facebook.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Colpo alla caserma dei pompieri: rubata attrezzatura di soccorsoNella notte tra l'11 e il 12 gennaio, ignoti hanno forzato il garage del distaccamento dei Vigili del Fuoco di San Daniele del Friuli, sottraendo attrezzature di soccorso.

