Furto in treno rubata a un fotografo la valigia con l’attrezzatura professionale | la Polfer la ritrova e la restituisce

Da ilgiorno.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un furto in treno ha portato via la valigia di un fotografo contenente attrezzature professionali. La Polizia Ferroviaria di Lodi ha condotto un controllo mirato sui convogli e, grazie a questa operazione, ha rintracciato e restituito il bagaglio. La scoperta è avvenuta grazie a una segnalazione di un passeggero che aveva notato un'azione sospetta. La vicenda si è conclusa con il recupero del bottino e l’intervento delle forze dell’ordine.

furto in treno rubata a un fotografo la valigia con l8217attrezzatura professionale la polfer la ritrova e la restituisce
© Ilgiorno.it - Furto in treno, rubata a un fotografo la valigia con l’attrezzatura professionale: la Polfer la ritrova e la restituisce

Lodi, 24 febbraio 2026 – Un mirato servizio di controllo sui treni, svolto dalla Polizia Ferroviaria di Lodi, ha permesso di recuperare una valigia di elevato valore economico. Era stata rubata a un fotografo professionista durante un viaggio a bordo del treno Intercity 599, in transito lungo la tratta Milano–Terni. Operazione della Polizia Ferroviaria. Nel corso dell’attività, gli agenti hanno individuato e controllato un uomo, dall’atteggiamento sospetto, che era appena sceso dal convoglio. Il soggetto, un 29enne di presunta nazionalità algerina, è risultato privo di documenti identificativi e già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti per furto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Furto a Piaggine: rubata l’attrezzatura dell’OdV “Soccorso Sociale dei quattro Comuni”A Piaggine, è stato segnalato un furto presso i locali dell’OdV “Soccorso Sociale dei quattro Comuni”, in cui sono stati sottratti alcuni strumenti e attrezzature.

Leggi anche: E-bike rubata a Milano nel 2023 ritrovata a Como: la Polizia provinciale la restituisce al suo proprietario

Argomenti correlati

Roberta Bruzzone rapinata alla stazione Termini di Roma, rubato il telefono: ladro subito fermato dalla Polfer; Rubata e ritrovata dopo 6 mesi: la profezia dell'Uzbekistan e il giallo della bici ritrovata; Rubano pepite ma erano calcoli renali, i ladri pensavano fossero oggetti preziosi; Ladri nella caserma dei vigili del fuoco, rubati attrezzi per 10mila euro. La sindaca: Vigliacchi.

furto in treno rubataFurto in treno, rubata a un fotografo la valigia con l’attrezzatura professionale: la Polfer la ritrova e la restituisceLodi, il bagaglio è stato sottratto sul Milano–Terni. Si cerca l'autore del colpo. Intanto è stato denunciato un 29enne perché irregolare sul territorio nazionale. ilgiorno.it