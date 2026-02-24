Furto in treno rubata a un fotografo la valigia con l’attrezzatura professionale | la Polfer la ritrova e la restituisce

Un furto in treno ha portato via la valigia di un fotografo contenente attrezzature professionali. La Polizia Ferroviaria di Lodi ha condotto un controllo mirato sui convogli e, grazie a questa operazione, ha rintracciato e restituito il bagaglio. La scoperta è avvenuta grazie a una segnalazione di un passeggero che aveva notato un'azione sospetta. La vicenda si è conclusa con il recupero del bottino e l’intervento delle forze dell’ordine.

Lodi, 24 febbraio 2026 – Un mirato servizio di controllo sui treni, svolto dalla Polizia Ferroviaria di Lodi, ha permesso di recuperare una valigia di elevato valore economico. Era stata rubata a un fotografo professionista durante un viaggio a bordo del treno Intercity 599, in transito lungo la tratta Milano–Terni. Operazione della Polizia Ferroviaria. Nel corso dell’attività, gli agenti hanno individuato e controllato un uomo, dall’atteggiamento sospetto, che era appena sceso dal convoglio. Il soggetto, un 29enne di presunta nazionalità algerina, è risultato privo di documenti identificativi e già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti per furto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

