Poliziotto fermato a Milano Salvini | Mela marcia sempre rispetto per forze dell’ordine

Un poliziotto è stato fermato a Milano per un comportamento scorretto. La causa è ancora sotto indagine e riguarda l’uso improprio dell’uniforme durante un’azione di routine. Salvini ha commentato la vicenda, sottolineando che chi sbaglia in divisa deve assumersi le proprie responsabilità. Ha anche ribadito l’importanza del rispetto e della fiducia nelle forze dell’ordine, anche in casi isolati come questo. La questione solleva dubbi sulla disciplina interna alle forze di polizia.

(Adnkronos) – “Chi sbaglia paga, se qualcuno sbaglia in divisa paga anche di più, perché io come tutti gli italiani, anzi come quasi tutti gli italiani, porto rispetto e stima e fiducia nelle forze dell’ordine”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, commentando a margine della visita al Villaggio olimpico e paralimpico di Milano, il fermo per omicidio del poliziotto del commissariato Mecenate Carmelo Cinturrino. “Se ci sono evidenze di crimine è chiaro che come in questo caso si indaga e si arresta. A me semplicemente sta a cuore che chi indossa una divisa venga rispettato, visto che purtroppo c’è gente che parla di sbirri, assassini, di carabinieri da colpire e cerca di sabotare i treni e l’alta velocità per danneggiare l’Italia e gli italiani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Rogoredo, Salvini: rifarei post su poliziotto, sempre con Forze OrdineMatteo Salvini ha deciso di ripubblicare il post di sostegno a un poliziotto coinvolto nello scontro a Rogoredo, spiegando che rifarebbe la stessa scelta.

Salvini: appello unitario per la sicurezza e il rispetto delle forze dell’ordine e dei giornalisti in prima lineaUn agente della polizia di Stato a Torino è stato preso di mira in un’aggressione premeditata e violenta.

Sparatoria Milano, Salvini: Sempre con le forze dell'ordine, ma chi sbaglia in divisa paghi di più

