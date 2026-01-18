Dimissioni Sarri ore caldissime in casa Lazio | cosa succede | CM

Nelle ultime ore, la Lazio si trova al centro di una situazione di grande incertezza in vista del match contro il Como. La possibile dimissione di Maurizio Sarri ha generato molta attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, mentre si attendono sviluppi sulla gestione tecnica della squadra. In questo articolo, analizzeremo gli ultimi aggiornamenti e le implicazioni di questa fase di transizione per il club biancoceleste.

Colpo di scena in casa Lazio alla vigilia del posticipo contro il Como di Fabregas: ecco cosa sta succedendo a Formello. Sono ore davvero concitate in casa Lazio, attesa domani dal posticipo della ventunesima giornata di Serie A contro il Como. Zaccagni e compagni hanno racimolato appena 6 punti nelle ultime cinque gare di campionato (1 vittoria contro il Verona, 3 pareggi contro Cremonese, Udinese e Fiorentina e 1 ko con il Napoli) e sono addirittura noni in classifica a quota 28. Maurizio Sarri (Ansafoto) – calciomercato.it Poco, pochissimo per una squadra, che ad inizio anno veniva indicata dagli addetti ai lavori come una delle possibili sorprese della stagione 202526. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Dimissioni Sarri e caos Lazio, l’annuncio in diretta: la cessione che fa saltare il banco

Le recenti dimissioni di Sarri e le tensioni interne stanno influenzando la situazione della Lazio, già complessa dopo i primi acquisti. La possibile cessione di un elemento chiave potrebbe provocare ulteriori ripercussioni, creando incertezza sul futuro del club. Attualmente, il mercato biancoceleste si trova in una fase di stallo, con le operazioni in sospeso e il clima nel club che rimane teso.

